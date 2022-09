Ciacci fa infuriare un’ex gieffina: “Traditore e bugiardo”

Ieri sera Giovanni Ciacci ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip ricevendo un caloroso benvenuto da quasi tutti i vipponi. Pamela Prati infatti non si è alzata per salutare lo stylist e si è rifiutata di baciarlo, ha solo accettato una fredda stretta di mano. E non è finita qui, perché mentre il neo gieffino stava entrando in gioco, da casa un’ex concorrente l’ha duramente attaccato. In un post pubblicato sul suo account Instagram Patrizia De Black si è scagliata contro l’ex amico. La contessa ha dato del falso e del traditore a Ciacci, tutto per delle cose che l’uomo avrebbe detto in tv (probabilmente a Pomeriggio 5 e Domenica Live) mentre lei era nella casa del GF Vip 5.

“Giovanni Ciacci? Un traditore! Non dimenticherò mai le tante menzogne e cattiverie che ha detto su di me in televisione per ben tre mesi mentre io ero nella casa del Grande Fratello Vip e non potevo difendermi. Ha tradito la mia fiducia in modo vigliacco per un pugno di visibilità (durata ben poco). – ha continuato Patrizia De Blanck – Non posso definirla amicizia perché un individuo del genere non può essere mio amico. E pensare che era stato anche a casa mia per farmi un’intervista di 4 pagine pubblicata sul settimanale “Oggi” dove scrisse cose meravigliose su di me e sulla mia famiglia”.

Alfonso che dici, ce lo regali un confronto con la contessa inca**ata?

#OgniMattina dopo il #Tg8 collegamento con la casa di Patrizia De Blanck gestito alla romana da Flora Canto e commentato in studio da Giovanni Ciacci e Adriana Volpe. In confronto Barbara D’Urso fa tv di altissimo spessore e qualità. pic.twitter.com/6dwEAJQPK4 — carotelevip (@carotelevip) August 13, 2020

Giovanni Ciacci su Pamela Prati: “Io per adesso non le credo”.

A Live Non è la d’Urso Giovanni ha attaccato Pamela Prati in più occasioni durante il Mark Caltagirone Gate, usando anche parole pesanti. Ieri sera in diretta il nuovo vippone però è stato più cauto: “Dovremo capire se è davvero vittima come dice lei o carnefice. Perché ci sono tante cose da chiarire. Avrò modo di capire e di parlare con lei. In passato non le ho creduto e per adesso non le credo del tutto. Se poi è vittima di una truffa amorosa io sarò dalla sua parte“.