La coppia composta da Ciacci e Casalegno non tornerà alla conduzione della nuova edizione di Vite da Copertina, dato che al loro posto è stata arruolata Rosanna Cancellieri che condurrà in solitaria il rotocalco, proprio come faceva Alda D’Eusanio un paio d’anni fa.

“Sto valutando altre ipotesi” – aveva confessato la Cancellieri settimane fa – “La proposta di Sky esiste davvero invece, stiamo valutando l’ipotesi di fare un programma su Tv8, probabilmente un rotocalco di informazione e di costume che con ogni probabilità si farà. Il resto sono solo voci infondate”.

E se Ciacci a settembre tornerà al fianco di Adriana Volpe e Alessio Viola nella parte dedicata al gossip di Ogni Mattina (con le sue classiche ed inimitabili pagelle a suon di 2) la Casalegno è rimasta – al momento – senza programmi tv e intervistata da Il Giornale ha così commentato:

“Una punta di amarezza è naturale, ma anche soddisfazione personale di aver raggiunto buoni ascolti, di aver centrato l’obiettivo preposto. La Cancellieri darà un’impronta completamente diversa al programma rispetto alla nostra. Del resto anche la formula del programma cambierà parecchio”.

La Cancellieri al posto di Ciacci e della Casalegno: la grande famiglia di Tv8 ha fatto una scelta giusta secondo voi per il futuro di Vite da Copertina?