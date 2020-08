Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno non sono stati confermati alla conduzione di Vite da Copertina e se lei ha commentato via Il Giornale di provare un po’ di amarezza, lui si è concesso un bagno di folla in quel di Positano, come rivelato al portale Positano Notizie.

“Abbiamo bloccato il traffico! Sono dovuti intervenire i carabinieri per sparpagliare la calca di gente affettuosa che voleva incontrarmi”.

A confermare la delusione del duo Ciacci – Casalegno c’ha pensato anche Libero Quotidiano che, fra le proprie pagine, ha scritto:

“Rosanna Cancellieri passa a TV8 e dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì alle 17.30, sarà la nuova padrona di casa di Vite da Copertina, il rotocalco dedicato ai personaggi dello spettacolo e del jet set, condotto fino alla scorsa edizione da Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci. I quali ci sono rimasti malissimo per la mancata conferma”.

La mancata conferma del duo Ciacci – Casalegno sarebbe da attribuire ad un cambio formula del programma:

“Il cambio di conduzione è dovuto anche – si legge su Tv Sorrisi e Canzoni – a un parziale cambio della formula del programma che comunque anche nella nuova stagione proporrà sia puntate monografiche sia puntate in forma di classifica”.

Nel dubbio, curiosi di vedere la nuova versione di Vite da Copertina con Rosanna Cancellieri?