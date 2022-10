Ciacci contro Marco Bellavia: “Ce lo siamo tolti di torno! Puntare, mirare e fuoco”

Giovedì scorso Marco Bellavia ha nominato Giovanni Ciacci, dicendosi sicuro che tanto non sarebbe uscito, vista anche la sua storia raccontata poco prima. Lo stylist è andato su tutte le furie e nella notte si è scagliato contro il coinquilino. Nemmeno l’uscita di Bellavia ha calmato Giovanni, che stamani parlando con Pamela Prati le ha fatto una battuta sul ritiro di Marco.

Poco dopo il gieffino ha raccontato l’accaduto a Charlie Gnocchi e Patrizia Rossetti: “Prima parlavo con Pamela e le ho detto ‘almeno un Marc ce lo siamo tolti di torno’, sì le ho detto proprio ‘uno ce le siamo tolti dai co***ni’. E lei rideva. […] Qui bisogna fare: puntare, mirare e fuoco. Se vogliamo sopravvivere bisogna fare come gli elefanti. Altrimenti facciamo la fine dei mammut e io non lo sono!”

La strategia di Ciacci in accordo con Charlie, Patrizia e contando l’accordo di Wilma “Puntare. mirare e fuoco !”

Pensare alla magra figura con Marco no ?!!

#gfvip — Aly (@BabiloniaAly) October 2, 2022

Ciacci ora:” ieri ho detto a Pamela che almeno un Marc ce lo siamo tolti dai c0gl1oni” Poi :” per sopravvivere dobbiamo capire chi prendere di mira, puntarlo, colpirlo e Boom”

Io dico solo SCHIFO ancora

DOMANI DEVE USCIRE SUBITO @GiuliaSalemi93@alfosignorini #gfvip — Sere 💫🌈 (@Sere2021) October 2, 2022

Queste parole non stupiscono, visto che poche ore prima dall’abbandono di Marco, Giovanni si era scagliato nuovamente contro di lui. Nella notte tra venerdì e sabato Luca Salatino ha dichiarato che Bellavia gli faceva tenerezza e Ciacci ha risposto stizzito: “A me no! Non ne fa, perché uno che dice una cosa del genere non ha tenerezza. Se è davvero esaurito? Vabbè ca**i suoi non di certo miei“.

Ciacci contro Bellavia: “Vergognati, e ora levati di torno”.

Dopo aver nominato Giovanni, Marco ha tentato di chiarire, ma le cose non sono andate a finire bene: “Senti levati dai co****i, con te non voglio nemmeno più parlare. Perdono? Tu ti devi solo vergognare e sappi che è per quelli come te che esiste la discriminazione. Quello che hai detto è orrendo e fa schifo. Non perché ho l’hiv sono diverso da voi o la mia storia lo è. Se questi sono i messaggi che vuoi mandare in tv allora è allucinante. No via basta vergogna te lo ripeto. Sì lo ridico, è uno schifo e non voglio più parlarti adesso“.