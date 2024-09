Ci vengono incontro l’elegante signor Mättli con il cane Flock al guinzaglio, m…

🐕 Ci vengono incontro l’elegante signor Mättli con il cane Flock al guinzaglio, misteriosa presenza all’ultimo piano di un condominio dove solo lo sguardo immaginoso di una bambina sa arrivare;

🥨 la direttrice di sala Helen Bailey e lo chef Tomász Wozniak, che, nella Londra dei primi anni cinquanta, forti della vita che ricomincia, intrecciano una saporitissima corrispondenza fatta di piatti eccellenti e di garbate tenerezze;

🌳 un uomo che, rimasto senza lavoro, passa le giornate fuori casa, in un parco, in attesa di fare ritorno dalla sua famiglia che, ignara, lo attende come sempre.

“Sono molte le cose umane”, Benedetta Cibrario.