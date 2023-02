Ci troviamo nell’India del XIV secolo, in compagnia della giovane Pampa Kampana, per vedere nascere una grande città chiamata Bisnaga (letteralmente “città della vittoria”).E sarà proprio il racconto dalla nostra eroina a dar vita a Bisnaga e ai suoi cittadini, nel tentativo di portare a termine il compito che la dea sua omonima le ha assegnato: garantire alle donne un potere paritario in un mondo patriarcale.

Ma tutte le storie hanno un modo per rendersi indipendenti dal loro creatore, e Bisnaga non farà eccezione.

