American Music Awards 2021, nomination: tutti gli artisti candidati al trionfo in una delle categorie degli AMAs. Ci sono anche i Maneskin.

Chi fermerà i Maneskin? Il 2021 continua a essere l’anno d’oro per la band italiana, ormai divenuta inconica in tutto il mondo. Mentre sono impegnati nella conquista dell’America e potrebbero essere in proncinto di guadagnarsi una data da main eventer al Rock in Rio, i ragazzi lanciati da X Factor si sono presi la soddisfazione di una nomination agli American Music Awards 2021, in una categoria nuova e molto importante. Andiamo a scoprire tutte le candidature dei premi creati per la ABC negli anni Settanta, tra i più prestigiosi in America insieme a Billboard Awards e Grammy.

American Music Awards 2021: tutte le nomination

Artist of the Year:

Ariana Grande – BTS – Drake – Olivia Rodrigo – Taylor Swift – The Weeknd

New Artist of the Year:

24kGoldn – Giveon – Masked Wolf – Olivia Rodrigo – The Kid Laroi

Collaboration of the Year:

Mood di 24kGoldn feat. Iann Dior

Dakiti di Bad Bunny feat. Jhay Cortez

Go Crazy di Chris Brown e Young Thug

Kiss Me More di Doja Cat feat. SZA

Peaches di Justin Bieber feat. Daniel Caesar e Giveon

Favorite Trending Song:

Buss It di Erica Banks

Beggin’ dei Maneskin

Body di Megan Thee Stallion

Drivers License di Olivia Rodrigo

Adderall di Popp Hunna

Favorite Music Video:

Leave the Door Open di Silk Sonic

Up di Cardi B

Montero di Lil Nas X

Drivers License di Olivia Rodrigo

Save Your Tears di The Weeknd

Favorite Male Pop Artist:

Drake – Ed Sheeran – Justin Bieber – Lil Nas X – The Weeknd

Favorite Female Pop Artist:

Ariana Grande – Doja Cat – Dua Lipa – Olivia Rodrigo – Taylor Swift

Favorite Pop Duo or Group:

AJR – BTS – Glass Animals – Maroon 5 – Silk Sonic

Favorite Pop Album:

Positions di Ariana Grande

Future Nostalgia di Dua Lipa

Sour di Olivia Rodrigo

Evermore di Taylor Swift

F*ck Love di The Kid Laroi

Favorite Pop Song:

Butter dei BTS

Kiss Me More di Doja Cat feat. SZA

Levitating di Dua Lipa

Drivers License di Olivia Rodrigo

Save Your Tears di The Weeknd e Ariana Grande

Favorite Male Country Artist:

Chris Stapleton – Jason Aldean – Luke Bryan – Luke Combs – Morgan Wallen