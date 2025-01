“Ci siamo lasciati perché…”: amore al capolinea tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro: l’annuncio

Francesca Tocca ha annunciato su Instagram la rottura con Raimondo Todaro, confermando le voci di crisi che circolavano da alcune settimane. Nel suo messaggio, la ballerina ha evidenziato il rispetto reciproco e il bene per la loro famiglia, affermando di aver dato il massimo per il loro amore. Tocca ha dichiarato che, nonostante la decisione di intraprendere un percorso di vita separato, il rispetto e l’unione per la loro famiglia rimarranno intatti.

La comunicazione è avvenuta tramite una storia su Instagram, dove ha scritto: “Consapevoli di aver dato tutto noi stessi al nostro amore… abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente”. Questa notizia ha sorpresa molti fan, che già notavano segnali di crisi, come la rimozione delle foto di coppia dal profilo di Tocca e l’assenza di auguri pubblici in occasione del compleanno di Todaro.

Francesca e Raimondo si erano conosciuti giovanissimi e avevano costruito un importante legame, culminato nella nascita della loro figlia Jasmine. Tuttavia, la loro relazione aveva già attraversato momenti difficili, tra cui una crisi di due anni. Durante un’intervista a Verissimo, avevano discusso delle difficoltà che avevano affrontato, specificando che “tante piccole cose” avevano influito sulla loro comunicazione. Dopo un periodo di separazione e un ricovero di Todaro, la coppia aveva ritrovato la motivazione per ristabilire il loro rapporto. Purtroppo, nel tempo, la situazione è nuovamente degenerata, portando alla rottura attuale.