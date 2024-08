“Ci siamo lasciati” l’amatissima coppia di Amici di Maria De Filippi si dice addio

Colpi di scena a una delle trasmissioni più seguite e amate di sempre in Mediaset. Dopo Uomini e Donne, ovviamente, parliamo di Amici. L’altro grande successo sotto la guida di Maria De Filippi e il suo team sta per partire con una nuova edizione, ma già ci sono delle novità che faranno rimanere molto male diversi fan di Amici.

Il celebre talent show, dunque, di prepara a dare nuovamente spettacolo e ad appassionare migliaia di occhi sognanti davanti allo schermo. Amici, ogni anno, sforna nuovi talenti nel mondo della musica e del ballo. Non mancano quelle che possiamo definire future promesse capaci di conquistare il cuore dei giovani che guardano lo show. Molti talenti, infatti, vengono seguiti anche dopo che le luci della scuola si sono spente.

Non mancano mai all’interno della scuola di Amici le occasioni di conoscersi e, ovviamente, le storie d’amore tra le mura di Cinecittà. Alcune destinate a durare e andare ben oltre la durata del programma, fino al matrimonio o alla nascita di un figlio. Anche anche che queste relazioni, a volte struggenti, a volte tra “avversari” in campo, talvolta tra professionisti del corpo di artisti in Mediaset e studenti. possono anche finire. È il caso di una coppia formatasi durante la 22esima edizione di Amici.

L’anno scorso, un cantante e una ballerina si sono avvicinati e da lì è nato un sentimento. Anche dopo la fine del talent show, Rita Pompili e Niveo hanno continuato a stare insieme. “La nostra relazione va a gonfie vele. Lavoriamo tanto e ci sosteniamo a vicenda. Abbiamo molti progetti comuni,” si leggeva in un’intervista a Neveo. Il loro rapporto dopo la trasmissione di Amici era stato decritto come “strano e surreale” all’inizio. Raccontava il cantante:

Quello che mi ha colpito di lei è come vive intensamente i suoi sentimenti […] Da quando siamo usciti, passiamo molto tempo insieme. La stimo sotto ogni aspetto; è una ragazza meravigliosa e di grande talento. Insieme stiamo lavorando a diversi progetti che speriamo di realizzare.

Adesso sembra che qualcosa sia cambiato recentemente. Rita Pompili ha annunciato su Instagram la fine della relazione con Niveo: “Mi sembra giusto comunicarvi che le nostre strade si sono divise. Nonostante tutto, conservo stima e affetto per lui,” ha scritto la ballerina. Dall’ex cantante di Amici non sono arrivati ancora dei commenti n merito.