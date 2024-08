“Ci siamo amati fino all’ultimo” il dolore di Iva Zanicchi al funerale del marito Fausto Pinna

Qualche giorno fa Iva Zanicchi ha perduto l’amore della sua vita, il compagno Fausto Pinna. Poche ore fa si sono tenuti i funerali del celebre produttore musicale e la famosa cantante ha quindi voluto rivolgere un ricordo a colui che è stato l’amore più importante della sua vita.

Iva Zanicchi e Fausto Pinna

Ecco le parole dell’Aquila di Ligonchio.

Addio a Fausto Pinna: Iva Zanicchi perde il suo compagno di vita

Qualche giorno fa è venuto a mancare il celebre produttore musicale Fausto Pinna, noto anche per essere il compagno di vita di Iva Zanicchi. I due formavano una coppia da quasi 40 anni, anche se per ragioni private non hanno mai scelto il matrimonio come unione formale.

Iva e Fausto

L’uomo si è spento dopo una lunga malattia che l’ha strappato alla vita a 74 anni compiuti. Soffriva infatti di tumore ai polmoni, patologia che lo ha lentamente vinto nonostante lui avesse ancora una gran voglia di combattere.

Iva Zanicchi aveva raccontato di come il marito fosse sempre stato una roccia e di come questa brutta malattia l’avesse all’improvviso trasformato in un fuscello che anche il più piccolo alito di vento poteva buttare giù. Nonostante questo, Fausto ha avuto una grande compagna al suo fianco, tanto che la cantante aveva rimandato molti impegni musicali per rimanergli accanto.

Per questa ragione sono stati una coppia fino all’ultimo momento e lui ha saputo dimostrarle tutto il suo amore anche quando la malattia è riuscita ad impadronirsi della sua giornata. Moltissime le persone che hanno presenziato ai funerali dell’uomo, desiderose di rendergli un ultimo omaggio.

Il discorso della cantante