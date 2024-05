Ci sarebbero anche le prove per il gossip che sta circolando in questo momento su Fedez e Iovino

Sono passate settimane ma la questione non si è placata del tutto tra Fedez e Iovino. Nel fine settimana del 21 e 22 aprile, se vi ricordate l’episodio di tensione in quel di Milano, aveva avuto luogo una vera e propria rissa.

In quella sera, un’aggressione aveva coinvolto Cristiano Iovino, il personal trainer coinvolto nelle vicende del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Iovino sarebbe stato attaccato sotto casa sua da presunti ultrà del Milan, come documentato dalle telecamere di sorveglianza. Nonostante l’episodio, Iovino, ha scelto di non presentare denuncia contro coloro che lo hanno attaccato in strada.

Tuttavia, gli investigatori hanno scoperto che poco prima di questo incontro “poco piacevole” con alcuni esponenti della tifoseria accusati dell’aggressione, Iovino era stato coinvolto in una rissa in un locale notturno insieme a Fedez e Jack Vanore, ex tronista di Uomini e Donne. Secondo i resoconti dei media, la lite in discoteca sarebbe stata scatenata da un commento non gradito rivolto a una ragazza presente con il cantante.

Lo scontro tra gli ultrà e Iovino sarebbe avvenuto intorno alle 3.30 del 22 aprile, fuori dalla sua abitazione in via Traiano, presso City Life. Un gruppo di otto o nove individui erano scesi da un furgone e lo avevano picchiato. Nonostante le ferite, Iovino ha deciso di non essere trasportato in ospedale né di presentare denuncia. Anche senza la formale denuncia da parte di Iovino, gli inquirenti hanno deciso di indagare sull’episodio, collegando il fatto all’episodio avvenuto poco prima nella discoteca ‘The Club’ di Brera.

Le telecamere di sicurezza e le testimonianze dal locale svelerebbero che tra i protagonisti della rissa c’erano Iovino e Fedez. La causa sarebbe imputabile a un commento non gradito rivolto a una ragazza. Anche se Vanore ha smentito il suo coinvolgimento, l’analisi dei video ha confermato la presenza di una rissa tra Fedez e Iovino. A questa avrebbero partecipato anche alcuni tifosi del Milan. In seguito a questi eventi, la procura ha aperto un’indagine per rissa e lesioni. Al momento non ci sono collegamenti diretti tra quanto accaduto in discoteca e l’aggressione sotto casa a Iovino.

Secondo il ‘Corriere della Sera’, Fedez recentemente è andato spesso in giro con alcuni esponenti della tifoseria del Milan che gli fanno da guardie del corpo, come confermato dalla presenza di uno di loro durante una causa legale a Roma contro il Codacons.