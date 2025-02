“Ci saranno proprio loro” C’è posta per te, anticipazioni sulla sesta puntata e gli ospiti attesi sabato 22 febbraio

Sabato 22 febbraio, “C’è posta per te” torna su Canale 5, condotto da Maria De Filippi, con la sesta puntata che promette emozioni e sorprese. Gli spettatori potranno assistere a storie toccanti, tipiche di questo programma molto amato in Italia, arricchite dalla presenza di ospiti speciali. Tra di loro, Mahmood, uno dei cantanti pop più influenti del momento, reduce da una brillante partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha presentato alcuni dei suoi successi come “Soldi” e “Kobra”. La sua presenza rappresenta un esordio nel programma e risulta particolarmente attesa dai fan.

Inoltre, il calciatore Paulo Dybala, attaccante della Roma e della nazionale argentina, parteciperà alla puntata. Dybala aveva già fatto un’apparizione nel 2018, riscuotendo un grande successo. La sua nuova partecipazione promette di arricchire ulteriormente lo spettacolo, offrendo un mix di intrattenimento sportivo e momenti emozionanti.

La puntata segue una breve pausa dopo il Festival di Sanremo e riconferma l’amore del pubblico per il format, che continua a conquistare gli spettatori con storie di vita e sorprese. I telespettatori possono aspettarsi interazioni coinvolgenti tra Maria De Filippi, Mahmood e Dybala, creando un’atmosfera unica e memorabile per il sabato sera. L’appuntamento con “C’è posta per te” si preannuncia dunque imperdibile per chi ama la musica e il calcio, risultando un’occasione per vivere attimi indimenticabili.