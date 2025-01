“Ci saranno loro” C’è Posta per Te, annunciati gli ospiti della terza puntata

La terza puntata di C’è posta per te, condotta da Maria De Filippi, andrà in onda sabato 25 gennaio su Canale 5. Gli ospiti principali saranno Alvaro Morata, calciatore spagnolo e attaccante del Milan, e Annalisa, cantante di successo ed ex concorrente di Amici. L’episodio è atteso per i suoi momenti di emozione e intrattenimento, grazie alle storie dei partecipanti che si intrecciano con le celebri personalità dei due ospiti.

Alvaro Morata è attualmente attaccante del Milan e capitano della nazionale spagnola. Ha ottenuto recenti successi, tra cui la vittoria del Campionato Europeo nel 2024 e della UEFA Nations League nel 2022-2023. Tuttavia, la sua vita privata ha attirato l’attenzione, in particolare la separazione da Alice Campello, con cui ha condiviso otto anni e avuto quattro figli. La coppia si è conosciuta nel 2016, e la proposta di matrimonio è avvenuta sui social. Le voci di crisi coniugale hanno sollevato speculazioni, ma il personale di servizio ha smentito tradimenti, confermando che i due erano in difficoltà da tempo, rendendo Morata una figura complessa nel panorama sportivo e mediatico.

Annalisa, invece, continua a trionfare nel mondo della musica. Ha recentemente vinto per la seconda volta il premio Best Italian Act agli MTV EMA 2024, posizionandosi tra le artiste italiane più premiate. La sua carriera è caratterizzata da successi come “Storie Brevi” e “Mon Amour”. Versatile e talentuosa, Annalisa ha saputo costruire una solida identità musicale, rendendo la sua presenza a C’è posta per te un’occasione per interagire con il pubblico e condividere le sue esperienze.