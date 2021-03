CI sarà mai un vaccino italiano? Il nostro paese ha smantellato i suoi centri di eccellenza nel settore e oggi si trova a rincorrere l’emergenza. Letizia Gabaglio racconta le opportunità e le difficoltà di un progetto tanto ambizioso, nel nuovo numero di Salute, il magazine in edicola il 25 marzo con la Repubblica, la Stampa e i quotidiani del Gruppo Gedi.

Alla ricerca dell’anti Covid tricolore a al perché abbiamo smesso di finanziare seriamente progetti scientifici rimanendo un passo indietro agli americani, è dedicata la cover story del nuovo numero. E per capire quale sarà il destino e lo scenario che ci attende nei prossimi anni, con Sars-CoV2 e le sue varianti – se diventerà un virus endemico e poco preoccupante, oppure continuerà nella sua evoluzione – ne abbiamo parlato con Luca Guidotti, vice direttore scientifico dell’ospedale San Raffaele di Milano, grande esperto di virus e responsabile di uno dei laboratori più completi per la ricerca su Sars-CoV2.

Torniamo invece a parlare di bioetica nell’editoriale firmato dalla direttrice di Salute, Daniela Minerva che invita a seguire i lavori della “Commission on Medicine and the Holocaust: Historical evidence, implication for today, teaching for tomorrow” instituitada The Lancet (la prestigioso rivista scientifica) non per un tributo pagato alla memoria (comunque opportuno) ma per capire quanto resta nella medicina di oggi di quella scienza biomedica nazista. “Al tempo del DNA, della identificazione delle diverse genetiche come terreno per curare meglio le persone con una medicina personalizzata, bisogna sapere quali pregiudizi sono in agguato, ogni volta che si parla di biologicamente diverso”.

In questo tempo di ansia e di ritmi biologici saltati, il lockdown ci ha rubato anche il sonno. Due le pagine dedicate al riposo, a tutto quello che la scienza sa delle notti in bianco: dalle aree del cervello coinvolte fino al rapporto con l’economia. Oltre qualche consiglio per provare a dormire meglio. Nel settore Medicina, parliamo poi di un nuovo test su cui lavorano i ricercatori dell’università di Manchester per scoprire il Parkinson: in futuro per la diagnosi, potrebbe bastare un tampone cutaneo per la diagnosi. Due i Personaggi di questo mese che ci raccontano le loro storie. Roberto Zanda l’atleta e ultratrailer che dopo l’amputazione degli arti, a causa di un incidente durante una gara, è tornato di nuovo ad allenarsi grazie alle protesti ultra-tech e una complessa riabilitazione.

Zuzu l’illustratrice e artista, ripercorre invece la sua adolescenza alle prese con i disturbi alimentari a cui ha dedicato un libro Cheese. E poi, nella sezione Benessere parliamo della terapia giapponese Shinrin-yoku che insegna ad “immergersi” in mezzo ai boschi con regolarità: aiuta i malati di sclerosi multipla ei guariti dal Covid con le complicazioni polmonari. Dello yoga praticato a 40 gradi e di un bosco che sta rinascendo a Moena ulle Dolomiti dove, quando sarà possibile, toneremo a camminare.