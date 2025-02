“Ci sarà lui” Lucio Corsi, la bellissima notizia per il cantautore: lo rivedremo proprio lì

Lucio Corsi rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2025, dopo la rinuncia del primo classificato Olly, esibendosi con il brano “Volevo essere un duro” in diretta da Basilea. Questa decisione è stata ufficializzata dalla Rai ed è il risultato di una competizione accesa che ha preceduto l’evento. La partecipazione di Corsi è vista come un’importante opportunità nella sua carriera musicale, che promette di aumentare la sua visibilità internazionale.

Corsi, originario di Livorno, ha sviluppato un proprio stile originale che ha catturato l’attenzione del pubblico e della critica in Italia. La sua musica è caratterizzata da un mix di influenze, creando un suono fresco e nostalgico. Gli Eurovision Song Contest, attesi a maggio e trasmessi su Rai 1, Rai 2, Rai Play e Rai Radio2, rappresentano un palcoscenico di grande prestigio per artisti provenienti da tutta Europa.

La rinuncia di Olly è stata una sorpresa per molti; il cantante ha ringraziato i suoi sostenitori, ma ha deciso di lasciare la via libera a un altro artista, seguendo le regole della competizione. Così, Corsi, secondo classificato al Festival di Sanremo, è stato scelto come suo sostituto.

La manifestazione degli Eurovision è nota per l’energia festosa e l’opportunità di creare legami culturali. Lucio Corsi è pronto a affrontare questa sfida, sperando di portare a casa un risultato positivo e di continuare la tradizione italiana di successi nel contest. Con una performance coinvolgente e di forte impatto, la sua esibizione sarà seguita con entusiasmo da milioni di spettatori.