“Ci sarà lui” Festival di Sanremo, Carlo Conti annuncia il primo super ospite

Durante la finale di Sarà Sanremo, tenutasi il 18 dicembre, Carlo Conti ha svelato i titoli delle canzoni dei Big, evidenziando l’amore come tema principale di quest’edizione. I quattro finalisti, Alex Wyse, Maria Tomba, Settembre e Vale Lp, in collaborazione con Lil Jolie, si sono distinti. Durante l’evento, i partecipanti hanno presentato i loro brani, descrivendo ognuno di essi con brevi ma enigmatiche introduzioni.

L’amore è emerso come il tema centrale, con vari artisti che hanno affrontato questo sentimento universale nelle loro canzoni. Tra i brani significativi si annoverano “Tu che non fai l’amore” dei Kolors, “Cuoricini” dei Coma_cose, “Se ti innamori muori” di Noemi, “Fuorilegge” di Rose Villain, “Tra le mani un cuore” di Massimo Ranieri, “Anema e Core” di Simona Brancale e “La cura per me” di Giorgia. Questi pezzi raccontano storie diverse che hanno toccato le emozioni del pubblico sia presente che da casa.

Particolare interesse ha suscitato la performance di Fedez, il quale ha mostrato segni di preoccupazione durante la sua esibizione. La sua canzone “Battito” affronta il tema della depressione, un argomento di grande rilevanza sociale, che ha trovato una forte risonanza tra gli spettatori. Molti utenti sui social hanno notato il suo aspetto affaticato e il comportamento rallentato, alimentando discussioni riguardo alla sua condizione.

Oltre ai titoli delle canzoni, è stato annunciato anche il primo super-ospite per Sanremo 2025. Durante il programma “La Volta Buona di Caterina Balivo”, Luca Dondoni ha stuzzicato i telespettatori sulla possibilità di conoscere il nome del super-ospite, mentre Balivo ha risposto con ironia, esprimendo il desiderio di godersi la notizia “croccante”. La suspense è durata poco e Jovanotti è stato rivelato come il primo super-ospite che si esibirà nella serata di martedì a Sanremo 2025. Balivo ha accolto con entusiasmo la notizia, rievocando un’interessante intervista che il cantante aveva rilasciato a Francesca Fagnani a “Belve”. Questo annuncio rappresenta una mossa strategica per Carlo Conti, poiché Jovanotti è un nome già accostato da tempo al festival, promettendo una serata ricca di emozioni e richiamo.