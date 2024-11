“Ci sarà anche lei da ora in poi” Diletta Leotta rompe il silenzio e svela il nome della nuova opinionista de La Talpa: ecco chi ci sarà

Diletta Leotta ha annunciato Ludovica Frasca come opinionista della nuova edizione di La Talpa durante la sua partecipazione al programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. L’edizione, che ha esordito martedì su Canale 5, ha attirato molta attenzione grazie al cast di concorrenti di alto profilo. Tra i partecipanti ci sono nomi noti come Gilles Rocca, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Andrea Preti, Alessandro Egger, Marco Melandri, Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca e la coppia Andres Muller-Veronica Peparini, oltre a Ludovica Frasca, conosciuta per il suo ruolo di velina a Striscia la notizia.

Ludovica, la prima eliminata di questa edizione, ha accompagnato Diletta nello studio di Verissimo, dove ha potuto raccontare la sua esperienza. Diletta ha rivelato che Ludovica sarà l’opinionista ufficiale del programma, e il suo ruolo prevede di condividere le impressioni sui concorrenti e sullo svolgimento del gioco a partire dalla seconda puntata. Questo ha suscitato curiosità tra i fan, in quanto Ludovica avrà la possibilità di valutare le dinamiche di gioco pur essendo stata eliminata.

Durante l’intervista, Diletta ha espresso entusiasmo per la seconda puntata, descrivendo La Talpa come un “gioco perfido” e anticipando molte sorprese. Ha sottolineato l’aspetto strategico del reality, dove le alleanze e le rivalità possono cambiare rapidamente, e ha messo in luce il contributo di Ludovica nel valutare le dinamiche del gioco. Ludovica ha aggiunto che la sua eliminazione le ha permesso di osservare il gioco da una nuova prospettiva, facendo notare aspetti che potrebbero sfuggire ai concorrenti.

Diletta ha parlato anche del suo percorso professionale e della sua passione per la conduzione. Ha raccontato come la bellezza possa essere vista come un limite, ma per lei è stata anche una motivazione a dare il massimo. Ha confessato di tendere alla perfezione, un aspetto che ha influenzato la sua carriera. Inoltre, ha rivelato di aver sognato di diventare conduttrice sin da piccola, registrando video in cui intervistava i suoi cugini, il che ha indirizzato le sue scelte professionali nel tempo.