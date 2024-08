“Ci sarà anche lei” Amici di Maria de Filippi, la data di inizio e tutte le novità: è già polemica

Amici sta per tornare in tv: ecco quando!

Amici di Maria De Filippi è un talent show che da anni ci accompagna, facendoci vivere importantissime emozioni. La nuova edizione della trasmissione riprenderà a settembre e ora siamo finalmente in grado di dirvi il giorno esatto in cui andrà in onda la prima puntata del format.

Ecco lo spoiler e tutte le novità che riguarderanno il programma della Queen del sabato sera.

Amici: arriva la data ufficiale della prima messa in onda

Tra i tanti programmi che riprenderanno a settembre bisogna citare il talent Amici di Maria De Filippi, che a breve si avvierà verso la sua 24° edizione. Poche ore fa l’account Instagram Amici News ha quindi pubblicato la data ufficiale della prima trasmissione del format.

La prima puntata pomeridiana di Amici, quella che vedrà la composizione della classe di talenti, andrà in onda il 15 settembre. Ancora una volta, quindi, i pomeridiani del programma verranno trasmessi alla domenica, mentre fino a poco tempo fa il giorno stabilito era il sabato.

Questa nuova edizione promette davvero bene e sono tantissimi i ragazzi che hanno preso parte ai casting per tentare di fare la svolta. Al momento però non si hanno ancora notizie in merito alla programmazione del daytime.

Tutte le novità della prossima edizione

A quanto pare Maria De Filippi avrebbe deciso di dare un nuovo stampo alla sua trasmissione prediletta, portando molte novità in quella che sarà la nuova edizione del programma. Sono diverse le indiscrezioni che circolano in merito a quella che sarà la classe di Amici.

Si parla infatti della presenza di Samuele Riefoli, in arte D’Art, noto per essere il figlio del cantante Raf e della showgirl Manuela Labate. Grandi novità anche per quanto riguarda la commissione, in quanto al momento sembrano aver dato conferma solamente Alessandra Celentano per il ballo e Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi per quanto riguarda il canto.

La novità più ghiotta è però quella che vede una stretta collaborazione tra Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Le due donne starebbero per l’appunto progettando un nuovo format ispirato ad Amici che vedrà la messa in onda di tre puntate speciali che si ricollegheranno a Verissimo. Non possiamo far altro che attendere, ma siamo sicuri che ne vedremo delle belle!