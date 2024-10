“Ci sarà a tutti i costi” un ritorno inaspettato per Barbara D’Urso: scenderà proprio quella scala, fan in delirio

Barbara d’Urso, una delle conduttrici televisive più conosciute in Italia, potrebbe tornare a lavorare con la Rai dopo la sua recente apparizione come ballerina per una notte. Stando a quanto riportato da Dagospia e Oggi, la rete pubblica starebbe valutando la possibilità di affidarLe un programma in prima serata. Tuttavia, le novità più significative giungono da Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti, che ha rivelato l’interesse di Carlo Conti nel coinvolgere Barbara d’Urso come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2025. Questa prospettiva ha suscitato un notevole interesse, poiché Conti ha manifestato il desiderio di includere la conduttrice napoletana nella sua manifestazione.

Questa non è la prima volta che si parla di un possibile coinvolgimento di Barbara d’Urso al Festival di Sanremo; un rumor similare circolò anche un anno fa quando Novella 2000 anticipò la sua partecipazione. Allora si parlò anche del suo agente, Lucio Presta—che è inoltre l’agente di Amadeus—che avrebbe ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie, incluso il supporto del direttore artistico, molto stimato da d’Urso. Nonostante ciò, la conduttrice smentì queste voci, dichiarando di non essere a conoscenza di alcun progetto legato al festival.

L’eventualità di vedere Barbara d’Urso sul palco dell’Ariston ha scatenato un acceso dibattito tra i fan del festival e i sostenitori della conduttrice. D’Urso ha esplicitamente dimostrato il suo interesse per Sanremo nel corso degli anni, esprimendo il desiderio di avere l’opportunità di presentarlo. In diverse occasioni ha affermato di sentirsi pronta per un ruolo del genere, sottolineando la sua conoscenza del pubblico e la convinzione che il suo momento arriverà. La conduttrice ha sempre coltivato la speranza di guidare un giorno il festival, impegnandosi fino a quando questo sogno non diventerà realtà.

Le dichiarazioni di Barbara d’Urso riguardo al Festival di Sanremo risalgono a diversi anni fa, durante i quali ha ripetutamente manifestato la sua ambizione di condurre l’evento. Ha espresso la sua certezza che prima o poi avrà l’occasione di salire sul palco dell’Ariston, dimostrando così la sua determinazione e passione nel panorama televisivo italiano. Con l’apparente supporto di Carlo Conti, i fan sperano in una sua partecipazione al prossimo festival, rendendo il sogno di Barbara d’Urso potenzialmente realizzabile.