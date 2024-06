“Ci mancherai tantissimo..” gravissimo lutto per Maria Grazia Cucinotta, il dolore sui social

Una brutta notizia ha sconvolto Maria Grazia Cucinotta. L’attrice, produttrice e modella siciliana è stata colpita da un grave lutto nelle ultime ore. La notizia arriva proprio dall’attrice 55enne ieri, venerdì 7 giugno, con grande commozione da parte della sua community e della sua fan base sui social. Non è la sola nella lunga schiera di personaggi famosi in Italia a esprimere grande tristezza per la scomparsa di un uomo molto importante per lei.

Grande vicinanza e dolore dimostrato da molti colleghi del mondo del cinema e dello spettacolo in generale sono arrivati in risposta al suo messaggio, ricordando la persona eccezionale che ci ha lasciati. Il saluto da parte di Maria Grazia Cucinotta va a un professionista, un grande fotografo, Roberto Rocchi.

Cucinotta ha voluto condividere un’immagine del fotografo che ha avuto senz’altro un ruolo significativo nella sua vita. Le parole dell’ex modella sono toccanti e piene di emozione, non poteva essere altrimenti per una perdita che sperava non arrivasse mai. La sua mancanza sarà davvero pesante per i suoi familiari in primis ma anche per tutti i personaggi che hanno collaborato e hanno avuto il suo contributo umano e professionale.

Su Instagram, Maria Grazia Cucinotta ha voluto rendere omaggio a questo caro amico e professionista, scrivendo: “Ciao Roberto, amico gentile e fotografo straordinario… Grazie per i bei momenti condivisi in tutti questi anni, resteranno per sempre nel mio cuore. Tvb…”.

Il fotografo Roberto Rocchi tra gli altri, ha fotografato anche la mitica Raffaella Carrà ma non solo. Stiamo parlando di un maestro del glamour, uno di quei professionisti che hanno colorato e ritratto l’universo femminile in molteplici e differenti sfumature. Il fotografo romano, uno dei fotografi storici di nudo e glamour in Italia, ha collaborato con il mensile Playmen e con l’edizione italiana di Playboy. Si p occupato per tanti anni di ritratti di personaggi del mondo dello spettacolo per settimanali italiani e stranieri, oltre a lavorare per workshop di fotografia.

Tra i tanti suoi viaggi, il più particolare, quello con Marina Ripa di Meana al Circolo Polare Artico, all’epoca testimonial contro l’uccisione dei cuccioli di foca: “Fu un bellissimo reportage”, ricordò il fotografo. “Un grande. Un amico. Ci mancherai”. Oltre a Maria Grazia Cucinotta, altri personaggi come Eva Grimaldi, Rossella Brescia e Gabriella Labate, hanno espresso il loro dispiacere per questa scomparsa.