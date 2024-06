“Ci mancherai tantissimo” gravissimo lutto per la famosissima di Mediaset: il dolore sui social

Momento difficile per la famosa showgirl Sara Croce, nota al pubblico per la sua partecipazione a programmi come Avanti un Altro e Ballando con le Stelle. Nelle ultime ore, con un messaggio commovente e alcune foto, la giovane ha annunciato di aver subito un grave lutto: la perdita del nonno.

Lutto per l’Ex Bonas Di Avanti un Altro: muore il nonno

Con parole piene di amore e gratitudine, Sara ha ricordato l’anziano parente come un padre e nonno meraviglioso. Afferma di essere stata immensamente fortunata ad averlo nella propria vita. La notizia ha suscitato una valanga di messaggi di vicinanza e affetto da parte dei suoi numerosi follower sui social media.

Anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo hanno voluto esprimere il loro cordoglio. Rossella Erra, opinionista di Ballando con le Stelle, ha scritto un messaggio di conforto, mentre l’esperto di gossip Amedeo Venza ha inviato una faccina che piange.

Sara Croce è nata nel 1998 a Garlasco, in provincia di Pavia. Dopo aver frequentato l’Istituto Maserati di Voghera, ha iniziato a lavorare come modella e nel 2017 ha partecipato a Miss Italia, ottenendo il 4° posto. Grazie a questa esperienza ha avuto molta visibilità, lavorando per brand di moda come Elisabetta Franchi e Guess. È diventata nota al grande pubblico per la sua partecipazioni al programma televisivo Ciao Darwin, nelle vesti di Madre Natura. La modella ha avuto brevi relazioni con il musicista Andrea Damante e il petroliere iraniano Hormoz Vasfi, che si è conclusa con denunce reciproche. Fidanzata con il calciatore Gianmarco Fiory, giocatore del Bari fino al 2022, è attualmente single.

Dopo la partecipazione al talent show condotto da Milly Carlucci, Sara Croce ha deciso di intraprendere una nuova avventura negli Stati Uniti, a Los Angeles, dove sta studiando recitazione. Il suo sogno è quello di diventare un’attrice affermata.

La giovane showgirl può contare sull’affetto e il sostegno dei suoi fan e della comunità dello spettacolo, pronti a sostenerla in questa difficile fase della sua vita.

