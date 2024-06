“Ci mancherai…” Lutto per Elena Sofia Ricci, l’ultimo saluto dell’attrice commuove

Il mondo dello spettacolo è in lutto per un grande uomo di teatro che ci lascia per sempre. A piangere la sua scomparsa tantissimi personaggi dello spettacolo e della televisione, specialmente attori e addetti ai lavori del settore. Il messaggio più commovente arriva da Elena Sofia Ricci, l’immensa attrice italiana protagonista di serie televisive e pellicole amatissime dal pubblico.

Grande dispiacere, dunque, per la scomparsa di Armando Pugliese, noto regista, drammaturgo e attore, che ci lascia all’età di 76 anni. Il dolore per la sua perdita è palpabile su molti “luoghi” virtuali, specie sui social media, dove sono numerosi i tributi commossi, i riconoscimenti e le citazioni in suo onore.

Alcuni lo considerano un “gigante del teatro”. Solo lo scorso anno, Pugliese aveva diretto uno spettacolo al Teatro di Napoli, sua città natale. Tale evento lo aveva reso particolarmente felice, proprio per la presenza del suo pubblico di concittadini, ma non solo.

Come anticipato, Elena Sofia Ricci ha dedicato un messaggio intenso e commovente su Instagram per salutare il regista che ha sempre considerato la sua fonte di ispirazione. “Non riesco a crederci,” ha scritto l’attrice sul suo profilo social. “Alla fine ce l’hai fatta. Sei stato mio maestro, mio padre, mio amico di sempre. È stato un dono averti incontrato. Sarà difficile senza di te, ma ti porterò nell’anima per sempre. Grazie, Armando mio. Tutto il teatro oggi è orfano. Io sono definitivamente orfana.”

Molti altri personaggi dello spettacolo hanno commentato il post dell’attrice su Instagram, tra cui Ambra Angioini, Andrea Roncato e Claudia Gerini. Tanti grandi nomi che sono passati sul profilo per un saluto commosso e per un doveroso tributo a un grande uomo come Armando Pugliese. “Elena cara, che tristezza infinita. Ciao Armando, ci mancherai,” ha scritto Cristina Donadio. Irene Ferri ha aggiunto: “Cara Elena, ti abbraccio.”

Pugliese era un professionista davvero versatile, avendo diretto opere come “Volesse il Cielo” e “Speriamo che me la cavo”. Nel corso della sua carriera ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio Ubu, il Biglietto d’oro Agis e Gli Olimpici del Teatro. Tra gli anni ’70 e ’80, Armando Pugliese ha lavorato come regista e fu presidente della cooperativa Teatro Libero, da cui nacque il suo capolavoro “Masaniello”, scritto con Elvio Porta. Con la messa in scena de “Il barone rampante”, Pugliese ebbe l’opportunità di conoscere niente poco di meno che lo stesso Italo Calvino, che gli affidò l’adattamento teatrale del romanzo.