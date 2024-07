“Ci hanno rubato tutto” Dramma in casa della Vip: la famosissima lo annuncia così

L’influencer e imprenditrice Alice Campello è stata vittima di un grave furto mentre si trovava in vacanza a Porto Cervo, in Sardegna. La moglie del calciatore Alvaro Morata e mamma di quattro figli ha raccontato l’accaduto sui suoi canali social. Incredula ha dichiarato di essere stata derubata di tutto quello che aveva portato con sé per la vacanza.

Il furto è avvenuto il 2 luglio, mentre il calciatore era in Germania per gli Europei 2024. Qualcuno ha fatto irruzione nella villa in cui alloggiava la Campello con i figli, portando via i loro effetti personali. Nonostante lo spavento e il dispiacere per quanto accaduto, Alice Campello ha voluto rassicurare i suoi follower, dichiarando che lei e i suoi figli stanno bene.

Per sentirsi più al sicuro, la Campello ha deciso di proseguire la vacanza con qualcuno che stia con lei in casa 24 ore su 24. Questo episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i suoi fan, che hanno dimostrato solidarietà e vicinanza alla blogger e imprenditrice.

Alice Campello, nata a Mestre nel 1995, è conosciuta non solo per la sua carriera da influencer e fashion blogger, ma anche per le sue attività imprenditoriali nel campo della moda e della bellezza. La collezione di borse Avril Bag ha ottenuto un grande successo grazie alla collaborazione con la madre, una designer e stilista molto nota. In seguito, ha lanciato una linea di prodotti di bellezza chiamata Masqmai London, realizzata con ingredienti biologici e cruelty-free. Alice è anche proprietaria di The Akala Studio, un brand di abbigliamento che offre capi per donne, uomini e bambini.

La Campello ha partecipato ad importanti eventi come il Festival di Sanremo e la Mostra internazionale del Cinema di Venezia, confermandosi di icona di stile e di successo. Nonostante il brutto episodio, Alice Campello è determinata a non lasciarsi abbattere e continua a essere un esempio positivo per tantissime persone.

