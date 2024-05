“Ci ha provato anche con me” arriva un altro grande rifiuto per Fedez

Fedez avrebbe voluto avviare una collaborazione con il re del trap Tony Effe. Pare però che il giovane artista abbia categoricamente rifiutato ogni sorta di progetto con il rapper milanese. Che cosa è successo?

Tony Effe e Fedez

Scopriamolo insieme.

Le nuove collaborazioni di Tony Effe

Tony Effe è un giovane rapper che nell’ultimo periodo ha raggiunto la popolarità grazie alla diffusione di alcuni brani di grande successo. Proprio per questa ragione sono davvero tantissime le persone e gli artisti che lo contattano per dar vita ad interessanti collaborazioni.

Tony Effe

Il ragazzo ha quindi deciso di incidere una canzone con la cantante Gaia Gozzi, intitolato “Sesso e Samba“, che ha deciso di sponsorizzare su Radio 105. È proprio in questa circostanza che i due hanno parlato di come sperano che questo brano diventerà un vero e proprio tormentone estivo.

In questa occasione il trapper ha pure deciso di parlare di una collaborazione sfumata con Fedez. Per quale motivo i due non hanno trovato un accordo che avrebbe potuto portare alla nascita di un grandissimo pezzo musicale di avanguardia?

Il trapper rifiuta la collaborazione con Fedez

Tony Effe ha avuto la possibilità di collaborare con moltissimi artisti nel corso della sua carriera. Tra questi troviamo Emma Marrone, Rose Villain, Gaia Gozzi, Lazza, Tedua e tanti altri ancora. Tra le tante richieste di collaborazione è arrivata anche quella di Fedez, il quale avrebbe voluto collaborare con il giovane artista per un pezzo molto atteso.

Fedez

Da quello che sappiamo sarebbe stato proprio Tony Effe a rifiutare ogni sorta di progetto in collaborazione con Federico Lucia. Il trapper ha rivelato di aver ricevuto la proposta, ma di aver rifiutato ogni collaborazione proprio per delle questioni caratteriali. I due non andrebbero particolarmente d’accordo e quindi Tony Effe avrebbe deciso di evitare ogni sorta di relazione lavorativa.

Non sappiamo se la mancata simpatia sia una questione di pancia o di impressioni o se tra i due sia successo qualcosa che possa aver minato questo rapporto anche sotto il frangente artistico. Forse un giorno avremo una risposta!