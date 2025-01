“Ci ha dato delle cose prima di entrare in sala operatoria” i figli di Eleonora Giorgi rivelano il dono ricevuto dalla madre

Andrea Rizzoli nel suo libro “Non ci sono buone notizie” condivide l’esperienza dolorosa della malattia della madre, Eleonora Giorgi, trasformando il trauma in una celebrazione dell’amore familiare. Il testo, un diario personale, narra l’anno trascorso dalla diagnosi di tumore al pancreas, che ha profondamente colpito la famiglia, ma attraverso il dolore hanno trovato la forza di affrontarlo con coraggio.

Inizialmente, il libro nasce come un modo per elaborare il trauma. Rizzoli raccoglie pensieri e appunti, e la reazione entusiasta della madre e del fratello, Paolo Ciavarro, lo spinge a pubblicarlo. Il diario documenta eventi difficili e messaggi di speranza di Eleonora per i suoi figli. Un momento significativo è quello dei regali che Eleonora ha voluto fare ai figli prima dell’operazione. Andrea riceve un walkman giallo, simbolo di un legame profondo, contenente una cassetta con la voce del padre e il ricordo della risata di Eleonora.

Anche Paolo riceve un regalo misterioso, sottolineando l’amore che Eleonora desidera mantenere verso i suoi figli nei momenti critici. Rizzoli, in un’intervista, affronta le condizioni di salute della madre, confermando che le speranze di recupero sono minime. La situazione di Eleonora rimane delicata e incerta, un tema che Andrea descrive con grande sensibilità.

La narrazione di Rizzoli offre uno sguardo intimo su come una famiglia affronta la malattia e la perdita, cercando connessione e significato anche nei momenti bui. La sua testimonianza è non solo un racconto di sofferenza, ma un inno alla vita e all’amore familiare.