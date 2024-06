Ci avete provato? il nuovo trend che spopola sui social: dammi la zampa

I social media fanno ormai parte della vita di tutti i giorni della maggior parte delle persone presenti sul pianeta ed è proprio qui che molti amano mostrare quello che più gli piace e, senza dubbio, i propri animali domestici sono spesso i soggetti preferiti.

Non è raro che alcuni video diventino virali ed imitati fino a creare dei veri e propri trend così come è successo con la nuova challenge di Tik Tok, una sfida che si chiama “handa in” e richiede davvero poco impegno, ma non per questo sta suscitando poco interesse. Sono milioni le persone che si sono appassionate tanto che ormai i brevi video in questione sono diventati virali, ma in cosa consiste la nuova challenge?

Spopola il trend dei cani che danno la zampa su Tik Tok: Ma cosa c’è realmente dietro questo comportamento?

Dal nome della challenge si poteva intuire anche in cosa consistesse, il trend “Hands In” è nato in maniera spontanea dopo che alcuni proprietari hanno deciso di offrire la mano al proprio cane senza nessun comando vocale e osservarne la reazione. I video dei cani che gioioso rispondono al gesto “battendo il 5” hanno subito avuto successo e così sempre più persone hanno tentato con il proprio amico peloso.

In molti si chiedono però perché così tanto cani non addestrati a dare la zampa rispondono positivamente al nostro stimolo, quasi come se vi fosse dietro una conoscenza innata. Le risposte sono molteplici e per alcune persone si tratta di semplice emulazione, ma anche se questa teoria può essere vera, non è solo questo a stimolare tale risposta nei cani.

Il contatto per questi animali è fondamentale ed attraverso questo sono in grado di comunicare emozioni tra loro ma anche verso di noi, toccandoci con le zampe, dunque, i cani avvertono sensazioni gradevoli ed è poi la loro intelligenza a fare il resto. Molto spesso, infatti, basta vedere la nostra reazione positiva a questo gesto per far sì che il cane non smetta di farlo, utilizzando l’atto di dare la zampa in molteplici situazioni diverse.

Il trend in questione non mette quindi in luce solo le capacità cognitive dei cani ma è considerabile positivo per il fatto di essere promotore di un legame più profondo tra l’animale ed il padrone, proprio perché promuove un’interazione fisica gradita da tutte e due le parti.

Qualsiasi sia il motivo, imitazione o pura comprensione nei nostri confronti, quel che conta sono come sempre i momenti passati con il nostro cane, questi animali hanno infatti estremamente bisogno di interagire con noi e, come non sempre accade, possiamo dunque dire che i social in questo caso specifico sono considerabili uno strumento di avvicinamento tra questi due mondi che la tecnologia e la frenesia della vita moderna tendono ad allontanare sempre di più.