Quando Kate Middleton trascorse il suo primo Natale a Sandringham con la famiglia reale, si trovò davanti a un dubbio: che regalo fare alla regina Elisabetta. Un pensiero che la mise non poco in agitazione. Ricorda perfettamente il suo primo Natale a Sandringham e il fatto di essere preoccupata per il regalo da portare alla Regina.

A risolvere l’indecisione, un’idea semplice ma profondamente personale: preparare il chutney di sua nonna. Il giorno dopo, durante il pranzo a Sandringham, notò il suo vasetto servito sulla tavola della Regina. Un gesto piccolo, ma capace di commuoverla.

La ricetta del chutney di Kate Middleton richiede diversi ingredienti, tra cui zucchine, cipolle, mele, uvetta sultanina, datteri, aceto di malto, zucchero di canna integrale, sale, zenzero macinato e spezie miste da conserva. Per prepararlo, basta unire gli ingredienti in una capiente pentola per conserve, porta a ebollizione a fuoco medio, quindi abbassa la fiamma e lascia sobollire per 1 ora e mezza – 2 ore.

Una volta pronto, il chutney può essere versato in vasetti sterilizzati e conservato in luogo fresco per fino a 12 mesi. Una volta aperto, va riposto in frigorifero e consumato entro 30 giorni. La ricetta originale della nonna delle sorelle Middleton, la Granny’s Marrow Chutney, è stata pubblicata nel libro Celebrate di Pippa Middleton. Il chutney è perfetto per le feste o come regalo homemade davvero royal-approved.