Chukwueze al Fulham, il Milan verso un record storico

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l’eventuale trasferimento di Chukwueze al Fulham potrebbe segnare un’importante tappa per il Milan. Se le cifre attuali, circa 25 milioni di euro, saranno confermate, il club rossonero registrerebbe la sua massima plusvalenza in un singolo esercizio, superando gli 81 milioni di euro.
Questo nuovo record supererebbe quello raggiunto nel periodo 2001/2002. Il trasferimento di Chukwueze rappresenterebbe quindi non solo un evento rilevante per il giocatore, ma anche una pietra miliare per la storia economica del Milan.