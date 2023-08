CHROX Box TV Android 13.0, VONTAR R3 4G RAM 128G ROM RK3528 Con Dual 2.4G/5.8G Wifi, BT 5.0+ Quad-Core 64 Bit 4K/8K UHD H.265 Ethernet LAN 3D Set Top TV Box Con Mini Tastiera Wireless,4gb+64gb

②CPU: RK3258 CPU A55 CORE Quad Core a 64 bit

③GPU: processore GPU G31 MP2

④sdram: 2 GB/4GB

⑤flash: 16 GB/32 GB/64 GB/128GB

⑥Wifi/Bluetooth: 2.4G e 5G WiFi, BT4.1

⑦Ethernet: standard 10/10/1000m RJ-45

⑧HDMI: HDMI 2.0, 8KX4K@60fps Output di risoluzione massima

⑨spdif: interfaccia digitale audio

①2D: accelerazione grafica 2D hardware

② Decoder Video:

H.265 HEVC/MVC Main10 Profile yuv420@l5.1 fino a 4096×2304@60fps

H.264 AVC/MVC Main10 Profile YUV400/YUV420/YUV422/@l5.1 Fino a 4096×2304@60fps

VP9 Profile0/2 yuv420@l5.1 fino a 4096×2304@60fps

VP8 Verision2

③Video encoder:

H.264/AVC BP/mp/hp@level4.2, fino a 1920×1080@100fps

H.265/hevc mp@level4.1, fino a 1920×1080@100fps (4096×4096@10fps con piastrelle)

Supporta la sorgente video YUV/RGB con rotazione e specchio

④ decodificatore jpeg:

Support Yuv400/Yuv411/Yuv420/Yuv422/Yuv440/Yuv444

Supporto 1920×1080@120fps, supporto MJPEG Lista imballaggio

1* TV Box 13.0

1* remoto

1* cavo HD

1* Adattatore di alimentazione (DC 5V/2A)

1* Mini tastiera wireless

4 GB RAM + 128 GB ROM: la scatola TV ha un aggiornamento da 4 GB/128 GB con memoria flash ad alta velocità.Puoi anche espandere la memoria quanto desideri tramite una scheda SD da 1 TB extra, una scheda SD da 64 GB e una scheda TF da 64 GB.La scatola TV Android 13.0 OS è collegata tramite un cavo HDMI.Due porte USB si connettono con il mouse e la tastiera per aiutarti a operare in modo più conveniente.HDR Ultra 8K+3D e BT 5.0: MagCubic Android Box RK3528 supporta la risoluzione Ultra HD 8K con la tecnologia di decodifica H. 265, che migliora significativamente la qualità dell'immagine e consente di ricchi colori e dettagli profondi mentre la bellezza nascosta prende vita.OTA (tecnologia di download aereo), che scarica automaticamente i pacchetti di aggiornamento e si aggiorna automaticamente tramite la rete.Supportare più dispositivi esterni: questa scatola Android TV 13.0 ha due porte USB e uno slot per schede micro SD che consente di connetterti con un altro dispositivo, come il disco rigido o la fotocamera, ecc. Inoltre, puoi collegare il tuo cellulare iOS o AndroidTV Box sotto lo stesso WiFi che ti permetterà di spingere foto e video dal tuo telefono allo schermo della TV.

77,96 €