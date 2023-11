Chromecast, Leelbox Ricevitore Wireless WiFi Dongle Display 4K HD TV Box H.265,Supporto Miracast AirPlay DLNA, Latenza Ultra Bassa per Android/iOS/PC/Windows/monitor/proiettore

Descrizione prodotto

【Rotelle per schermi wireless】➤Lanciatore di schermo senza fili, lancio di schermo molto conveniente, tempo di risposta veloce, installazione facile, funzionamento semplice, buona stabilità, stesso trasmettitore di schermo, scatola di lancio di schermo 4K HD TV companion WiFi a doppia banda Adatto a tutti i tipi di telefoni cellulari e computer collegati a monitor proiettori TV, supporto di lancio di schermo di rete 4G 5G, lancio di schermo di mirroring.

【Esperienza su grande schermo】➤È possibile proiettare foto, video, radio, musica, documenti d’ufficio (word, excel, ppt), webcam dal vivo, chat online, film, giochi e altro ancora. Su telefoni e tablet o su televisori a grande schermo. Andate oltre il piccolo schermo su dispositivi HDMI come i monitor e portate il lavoro e il divertimento sul grande schermo!

【Qualità 4K HD】➤Grazie alla risoluzione 4K, questo monitor a schermo unico offre le immagini più nitide e precise sul grande schermo. Grazie alla straordinaria visione stereoscopica in 3D, potrete giocare in 3D, migliorare la vostra esperienza sensoriale e condividere momenti emozionanti.

【Ampia compatibilità】➤Questo dongle per display HDMI supporta DLNA / AirMirror / Airplay / Miracast ed è compatibile con iOS 8+ / Android 5.0+ / Mac / Windows 7+. Compatibile con tutti i dispositivi dotati di porte HDMI. Supporto del formato Vidoe per M9-M11-12PLUS, è possibile utilizzare liberamente le applicazioni Youtube, Netfix, Hulu Chromcast.

【Funzionamento veloce】➤Nessun driver e nessuna APP, nessun cavo confuso, il trasmettitore e il ricevitore utilizzano entrambi l’interfaccia HDMI, nessuna installazione di driver, nessuna connessione di rete, nessun software richiesto per l’uso, plug and play, screen casting veloce, la riunione in ufficio è un passo più veloce.

79,99 €