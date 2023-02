Chromecast con Google TV – Intrattenimento in streaming sulla TV con la ricerca vocale – Guarda film, programmi e serie TV in qualità fino a 4K HDR – Facile da installare, Azzurro cielo

Descrizione Prodotto

Lasciati suggerire cosa guardare.

Consigli su misura per te.

Ricevi consigli personalizzati in base ai tuoi abbonamenti, alle tue abitudini di visione e ai contenuti che hai acquistato.

Solo il meglio.

Quando cerchi un film puoi confrontare su diverse app. Trova contenuti o prova nuovi servizi sulla tua TV.

Meno app. Più intrattenimento.

Google TV organizza tutti i film e i programmi TV a cui hai accesso grazie ai diversi servizi, riuniti in un unico posto. Non dovrai più passare da un’app all’altra per decidere cosa guardare.

Usa i comandi vocali.

Premi il pulsante dell’Assistente Google che trovi sul telecomando e chiedi di cercare specifici contenuti. Usa il telecomando per controllare il volume, mettere della musica o visualizzare le risposte sullo schermo.

Tutto l’intrattenimento che vuoi. Accedi a più di 400.000 film ed episodi di serie TV, oltre a milioni di brani musicali.

Dai il via allo streaming. Divertiti con lo streaming veloce e goditi le immagini cristalline con definizione fino a 4K e i colori più vividi con l’HDR.

Usa i comandi vocali. Premi il pulsante dell’Assistente Google che trovi sul telecomando e chiedi di cercare specifici contenuti oppure film o serie TV in base al tuo stato d’animo, uno specifico genere, attore o altro ancora. Chiedi a Google “Cosa potrei guardare?” e usa il telecomando per controllare il volume, cambiare input, mettere della musica e visualizzare le risposte sullo schermo.

Controllo usando solo la voce. Non riesci a trovare il telecomando? Usa altri speaker e display Google per controllare la TV con la voce. Ti basta dire, ad esempio, “Ok Google, accendi la TV”.

Meno app. Più intrattenimento. Nella schermata Home troverai tutti i film e i programmi TV a cui hai accesso grazie ai diversi servizi, riuniti in un unico posto. Non dovrai più passare da un’app all’altra per decidere cosa guardare.

Consigli su misura per te. Ricevi consigli personalizzati in base ai tuoi abbonamenti, alle tue abitudini di visione e ai contenuti che hai acquistato.

La tua casa sulla tua TV. Controlla cosa succede in casa tua guardando il feed della Nest Cam sul televisore e controlla gli altri dispositivi connessi, ad esempio lampadine o termostati, senza dover mettere in pausa quello che stai guardando.