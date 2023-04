Chromecast con Google TV (HD) Neve – Streaming Intrattenimento tramite telecomando con riconoscimento vocale sulla TV – Guarda film e serie

Chromecast con Google TV (HD) ti offre i tuoi contenuti preferiti con qualità HDR fino a 1080p. Inoltre, quando si seleziona il programma, non è più necessario passare tra le app. E grazie al telecomando con riconoscimento vocale, puoi facilmente cercare tramite comando vocale. Chromecast con Google TV (HD) richiede un televisore con porta HDMI, Wi-Fi, connessione Internet, account Google, presa elettrica nelle vicinanze e un dispositivo mobile compatibile. Sotto g.co/cast/req puoi trovare i requisiti minimi per il sistema operativo. La disponibilità e le prestazioni delle funzioni e dei servizi dipendono dalle applicazioni, dai dispositivi e dalla rete e potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni. Per visualizzare contenuti HD in HD, sono necessari un televisore HD e una connessione Internet affidabile a banda larga. Sono richiesti abbonamenti per accedere a determinati contenuti. Potrebbero essere applicati termini di utilizzo aggiuntivi e/o commissioni. È richiesta la configurazione appropriata di Google Assistant.

Puoi ricevere suggerimenti personalizzati in base ai tuoi abbonamenti, alla cronologia e ai contenuti acquistati.Con un profilo bambino, la tua famiglia ha accesso ai contenuti che si divertono tutti. È possibile impostare anche l’orario di riproduzione e di andare a letto.Il pulsante Google Assistant sul telecomando ti consente di cercare serie, generi, artisti o musica specifici, tramite comando vocale.Collegare Chromecast alla porta HDMI del televisore, connettersi a una fonte di alimentazione, scaricare l’app Google Home su un dispositivo mobile compatibile.