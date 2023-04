Chromecast con Google TV (HD) Bianco Ghiaccio – Intrattenimento in streaming sulla TV con telecomando e ricerca vocale – Guarda film, Netflix, DAZN e molto altro- Facile da installare

Descrizione Prodotto

Rendi più utile la tua TV. Gestisci i dispositivi connessi dal divano.

Chiedi a Google di abbassare le luci, di regolare la temperatura o di guardare chi c’è alla porta senza doverti alzare. [1]

Controlla la TV usando solo la voce. Non trovi il telecomando? Per regolare il volume della TV e altro ancora, chiedi a Google sui tuoi speaker e display Nest. [2]

Intrattenimento su misura per te.

Ricevi consigli in base ai contenuti che hai guardato e ai tuoi interessi, inoltre accedi facilmente alla tua lista di titoli e alla tua raccolta.

Rivivi i tuoi ricordi più cari. Guarda uno slideshow delle foto della tua raccolta di Google Foto direttamente sulla TV.

Sfoglia i contenuti senza cambiare app.

Scopri film e serie TV da tutti i tuoi servizi riuniti in un unico posto. Passa meno tempo a cercare e più tempo a guardare. Ricevi consigli personalizzati in base ai tuoi abbonamenti, alle tue abitudini di visualizzazione e ai contenuti di tua proprietà.

Tutto l’intrattenimento che vuoi.

Da Netflix a Spotify, accedi a 400.000 film ed episodi di serie TV per un intrattenimento senza fine. [3]

Usa i comandi vocali per trovare contenuti.

Devi solo premere il pulsante Assistente Google sul telecomando e chiedere a Google di trovare quello vuoi guardare o di cercare in base a stato d’animo, genere o interprete. Riproduci musica e ricevi risposte. [4]

Trova il dispositivo Chromecast più adao alla tua casa.

Risoluzione video [5]

Fino a 4K HDR

Con l’Assistente Google

Telecomando con controllo vocale

Con Google TV

Accedi alle tue app di intraenimento da un unico posto

Compatibilità con Nest

Possibilità di abbinamento con speaker e display Nest

Guarda lm, programmi e Nelix

Compatibilità con centinaia di app

Ricevi consigli personalizzati in base ai tuoi abbonamenti, alle tue abitudini di visualizzazione e ai contenuti di tua proprietà.

Crea un prolo per bambini per guardare contenuti adai. Con il Controllo genitori imposti il tempo di visualizzazione e l’ora di andare a dormire.

Premi il pulsante dell’assistente sul telecomando e di’ quello che vuoi guardare o cerca per stato d’animo, genere o interprete. Riproduci musica e ricevi risposte.

Collega Chromecast alla poa HDMI della TV e al Wi-Fi e avvia lo streaming.