Christmas Music Camp a San Marino

Fino a domenica 14 dicembre, al Grand Hotel San Marino, si svolge il “Christmas Music Camp”, un evento di formazione di elevatissima qualità finalizzato alla realizzazione di una hit natalizia. L’evento è parte del Tour Music Fest e durerà tre giorni, dal venerdì 12 dicembre.

Il fondatore e direttore del Tour Music Fest, Gianluca Musso, spiega che il Christmas Music Camp è un laboratorio per cantanti che vede la partecipazione di circa 50 cantanti provenienti da tutta Italia. La loro missione è quella di scrivere una canzone in tre giorni, inciderla e registrare un videoclip nel Centro Storico di San Marino, contribuendo ad animare il clima natalizio con le canzoni di Natale e con la canzone che verrà realizzata.

Dopo il camp, il video verrà pubblicato e si spera di ottenere un grande risultato. Inoltre, la finale del Tour Music Fest sarà trasmessa da San Marino RTV il 21 dicembre.