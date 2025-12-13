10.8 C
Roma
sabato – 13 Dicembre 2025
Musica

Christmas Music Camp a San Marino

Da stranotizie
Christmas Music Camp a San Marino

Fino a domenica 14 dicembre, al Grand Hotel San Marino, si svolge il “Christmas Music Camp”, un evento di formazione di elevatissima qualità finalizzato alla realizzazione di una hit natalizia. L’evento è parte del Tour Music Fest e durerà tre giorni, dal venerdì 12 dicembre.

Il fondatore e direttore del Tour Music Fest, Gianluca Musso, spiega che il Christmas Music Camp è un laboratorio per cantanti che vede la partecipazione di circa 50 cantanti provenienti da tutta Italia. La loro missione è quella di scrivere una canzone in tre giorni, inciderla e registrare un videoclip nel Centro Storico di San Marino, contribuendo ad animare il clima natalizio con le canzoni di Natale e con la canzone che verrà realizzata.

Dopo il camp, il video verrà pubblicato e si spera di ottenere un grande risultato. Inoltre, la finale del Tour Music Fest sarà trasmessa da San Marino RTV il 21 dicembre.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Lipomo vieta lancio palloncini per proteggere animali
Articolo successivo
Spettacolo a Montecatini con BuBBles Revolution
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.