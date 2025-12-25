Christmas Jazz a Catania

Il Monk Jazz Club di Catania conclude le attività del 2025 con il concerto natalizio “Christmas Jazz Lights. Suoni di Natale a Catania”. L’evento si svolgerà sabato 27 dicembre alle ore 20 nella chiesa della Badia di Sant’Agata, con ingresso gratuito.

Protagonista della serata sarà il Nello Toscano Trio, formato dal contrabbassista Nello Toscano, dal pianista Seby Burgio e dal trombettista Alessandro Presti. Il concerto fa parte della rassegna del Comune di Catania “Natale a Catania 2025. Luci e armonia, il risveglio di Catania”.

Il repertorio proposto comprende reinterpretazioni jazz originali dei grandi classici della tradizione natalizia internazionale e mediterranea, come “Silent Night” e “Tu scendi dalle stelle”, insieme a brani originali ispirati ai temi della luce, della rinascita e della condivisione. Gli arrangiamenti fondono swing, ballad e sonorità mediterranee, creando un linguaggio musicale raffinato e accessibile.

La chiesa della Badia di Sant’Agata si trasformerà in uno spazio di incontro tra musica, patrimonio architettonico e tradizione, offrendo alla cittadinanza un’esperienza collettiva all’insegna della bellezza e della condivisione. La nuova stagione invernale-primaverile del Monk Jazz Club riprenderà il 9 e 10 gennaio con il quartetto del batterista romano Roberto Gatto.