Da stranotizie
Christmas Festival a Velletri

Il 14 dicembre dalle 11:00, a Velletri, si terrà l’evento di Natale di Mèco in collaborazione con il risto-pub O’Zoo. L’evento, chiamato Christmas Festival, seguirà il filo della sostenibilità ambientale attraverso dibattiti, attività e giochi in chiave natalizia.

L’obiettivo dell’evento è quello di celebrare il Natale senza dimenticare la sostenibilità ambientale, trattando tematiche come lo spreco alimentare. Grazie all’intervento di esperti del settore, sarà possibile approfondire l’argomento e affrontarlo anche nell’ottica del Natale.

Ci sarà spazio anche per i più piccoli, con laboratori dedicati a tema natalizio e la consegna delle letterine a Babbo Natale. Inoltre, sarà presente un punto di raccolta in favore dell’APS San Girolamo Emiliani di Velletri, dove sarà possibile donare indumenti invernali e regalare un Natale più caldo a chi ne ha bisogno.

Il programma dell’evento prevede l’apertura dei mercatini alle 11:00, dove sarà possibile scoprire prodotti artigianali e sostenibili, seguito da un workshop per bambini dalle 11:00 alle 13:00. Alle 13:00 ci sarà il pranzo street food, seguito da un torneo di saltacavallo alle 16:00. Alle 17:30 ci sarà un talk con il dott. Giuseppe Palma e la dott.ssa Laura Montanari, seguito da musica live con Galoni alle 19:00.

Sarà presente anche un angolo dedicato al book sharing, dove sarà possibile scambiare libri, e un punto di raccolta per donare sciarpe, cappelli, guanti e libri in favore dell’APS San Girolamo Emiliani Velletri. L’ingresso è gratuito e per i soci tesserati Mèco ci sarà un omaggio. possibile iscriversi al workshop per bambini e al torneo di Saltacavallo compilando un modulo online.

