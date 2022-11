Christina Aguilera vince il suo primo Latin Grammy, conduce Laura Pausini

Il secondo album in spagnolo di Christina Aguilera, dal titolo Aguilera, non ha avuto probabilmente il successo che si aspettava, ma alla giuria dei Latin Grammy è particolarmente piaciuto dato che ha ricevuto ben nove nomination. Una se l’è pure portata a casa: quella di Traditional Pop Vocal Album.

Christina Aguilera won her first #LatinGRAMMY in 21 years after taking home the award for ‘Traditional Pop Vocal Album’ last night. pic.twitter.com/oYgyQzw5kj

— Pop Crave (@PopCrave) November 18, 2022