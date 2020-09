In occasione del suo comeback musicale con la colonna sonora di Mulan, Christina Aguilera ha concesso un’intervista a Cristina Manfredi per L’Officiel Italia. La popstar di Beautiful ha parlato del concetto di bellezza e si è scagliata contro chi la voleva con una fisicità asciutta e stereotipata e le consigliava di mettersi a dieta.

“Ognuno di noi è un individuo a sé e la gente ti giudica in base alle tue differenze, a ciò che ti rende unico, particolare. Devi accettare quella bellezza e al diavolo tutto il resto. La vera bellezza per me è l’abilità di conoscerti e proiettare ciò che sei in una luce inconfondibile. Non sempre carina, lontana dalla perfezione, però pura. […] Io a dieta non mi ci metto, fatevene una ragione. Mi vado bene così”.

Christina Aguilera for L’Officiel Italia 2020. THE SERVE! pic.twitter.com/pfGQ360iet — ㅤㅤㅤ (@saimeras) September 28, 2020

Xtina ha anche ricordato quella che è una delle esibizioni più iconiche della storia del pop: “I VMA 2003? Quanto mi sono divertita, è stato un grande momento di pop-culture cantare “Like a Virginˮ con la mia amica d’infanzia Britney e con Madonna, ne andrò per sempre fiera“.

Anche volendo provarci, ma oggi ci sono davvero 3 regine del pop con il loro carisma capaci di fare una performance del genere?



