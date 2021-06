Non solo Justin Timberlake, Paris Hilton, Mariah Carey e Cher, adesso anche Christina Aguilera si è esposta ed ha deciso di prendere le parti di Britney Spears. I media fin dal loro esordio nel pop che conta nel 1999 le hanno dipinte come acerrime nemiche, ma chi segue Britney sa bene che è impossibile che abbia rivali, visto che non conosce la competizione e non le è mai importato nulla delle classifiche.

La popstar di Beautiful ha più volte messo a tacere i rumor che la volevano contro la collega e nel 2018 si era augurata di riabbracciare presto la Spears: “Non posso mentire. Devo dire che è sempre così bello rivedere Britney. Mi piacerebbe rivederti Britney“.

Ieri sera Xtina si è schierata dalla parte di Britney e per lei ha scritto un bellissimo pensiero.

“In questi ultimi giorni ho pensato tanto a Britney e a tutto quello che sta passando. È inaccettabile che a qualsiasi donna, o essere umano, che voglia avere il controllo del proprio destino non sia permesso di vivere la vita come desidera.

La convinzione e la disperazione di questa richiesta di libertà mi porta a credere che questa persona che ho conosciuto tanto tempo fa abbia vissuto senza compassione o decenza da parte di coloro che avevano il controllo.

Questa è una donna che ha lavorato in condizioni e pressioni inimmaginabili per la maggior parte della vita. Britney merita tutta la libertà possibile per vivere la sua vita felice. Il mio cuore è con Britney. Merita tutto l’amore e sostegno del mondo”.

Quando Britney si libererà del padre e se mai avrà voglia di tornare a cantare dovrà regalarci il duetto che tutti noi cresciuti negli anni 00 aspettiamo…



These past few days I’ve been thinking about Britney and everything she is going through.

It is unacceptable that any woman, or human, wanting to be in control of their own destiny might not be allowed to live life as they wish. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3

— Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021