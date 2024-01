Christina Aguilera residenza a Las Vegas. In passato disse: “Luogo per artisti in pensione, non ci andrei mai”

Era il 2013 quando Britney Spears aprì le danze alle residenze a Las Vegas (è stata la prima a realizzarne una nel pieno della propria carriera), e questo non era ben visto dalle sue colleghe, soprattutto da Christina Aguilera che in più occasioni le tirò delle frecciatine.

“Las Vegas è un luogo dove artisti vanno in pensione” – le vecchie parole della cantante a LNN – “Sono sicura che ho un sacco di fan lì, ma non ci andrei mai. Non saprei dirti nemmeno chi si sta esibendo lì. Voglio dire, andare a fare show lì sarebbe un suicidio per la carriera, non è vero? L’unica cosa più datata di uno spettacolo a Las Vegas sarebbe, non so, chiamare il vostro album dopo un anno negli anni ’80!”.

Christina Aguilera sosteneva infatti che quella città fosse “per artisti pensionati”, idea condivisa anche dal suo manager di allora. “Non voglio mancare di rispetto a Britney o a Jennifer Lopez che stanno facendo una residency, né tantomeno a Shania Twain che l’ha fatta in passato, ma Christina non ha ancora raggiunto l’apice, è ancora nel pieno della sua carriera.

A distanza di anni la cantante è tornata per la seconda volta con una mini residenza a Las Vegas dopo quella tenuta a cavallo fra il 2019 e il 2020. Seguendo quindi la sua logica di pensiero, ora è da considerarsi un’artista in pensione?

Christina Aguilera kicked off her Las Vegas residency at Voltaire at the Venetian Resort Las Vegas on Saturday! 💎✨🎤 More 📷 #Xtina 👉 https://t.co/iRzhph9Kns pic.twitter.com/2wH5Keduju — Getty Images Entertainment (@GettyVIP) January 2, 2024