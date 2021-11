Dopo Pa Mis Muchachas Christina Aguilera è tornata con Somos Nada. Stessa lingua, ma pezzo completamente diverso, il secondo singolo estratto dall’EP La Fuerza è una ballad con la splendida voce dell’Aguilera accompagnata soltanto dal piano. Il video è il seguito di Pa Mis Muchachas, stessa location e stesso bono, che però qui viene fatto fuori in piscina. La canzone è caruccia, il video è decente, ma Christina Aguilera è capace di fare molto di più. Mi sono concentrato più sul suo look pazzesco che sul resto e questo la dice lunga.

Xtina ieri sera si è presentata sul red carpet dei Latin Grammy con un look mozzafiato da vera padrona. La popstar si è anche esibita sulle note di Pa Mis Muchachas e Somos Nada.

#LatinGrammyTNT #LatinGRAMMYs #ChristinaAguilera #Xtina Christina Aguilera is the best singer alive, I’m sorry I don’t make the rules . A star in any languaje . Podrán ? pic.twitter.com/J1Ur05DYMW

At the #LatinGRAMMYs, Christina Aguilera (@xtina) says she “fell in love with music all over again” while recording her second Spanish-language album. pic.twitter.com/U3eNJQX4Nd

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 19, 2021