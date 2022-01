Durante i Latin Grammy Christina Aguilera non ha risposto ad un giornalista che le ha chiesto un commento sulla ritrovata libertà di Britney Spears. La popstar di Toxic non l’ha presa bene ed è sbottata contro la collega: “Io amo tutti quelli che mi hanno supportato, ma rifiutarsi di parlare – quanto tu conosci la verità – è l’equivalente di mentire. Sono stata per 13 anni in un sistema corrotto che ha abusato di me e questo è un argomento così difficile su cui poter dire qualcosa? Sono io quella che l’ha subito. A tutti quelli che mi supportano e parlano dico grazie, e sì, questo conta davvero“.

A distanza di due mesi dall’attacco di Britney, ieri Christina Aguilera in un’intervista rilasciata per la promozione del suo EP La Fuerza, ha detto la sua sulla vittoria della Spears contro il padre padrone.

Ma sono così felice… sul serio, non potrei essere più felice per lei. Ogni donna merita di sentirsi libera e di possedere la propria vita e di fare le scelte che ritiene più opportune. Crescere in questo settore può essere folle. Io sono qui se vuole contattarmi. Adoro essere in grado di connettermi in questo modo con altre donne. È molto importante ora più che mai, dobbiamo essere unite”.

Parole davvero carine, soprattutto considerato che arrivando dopo la sfuriata di Britney (che ovviamente avrà i suoi motivi se ha reagito così). Diciamo che una bella collaborazione chiarificatrice sarebbe un bel modo di chiudere una faida durata fin troppo.

Christina Aguilera talks for the first time after the controversy, about Britney’s freedom:

– “I would never want to speak out of bounds about someone I have so much respect and admiration for but I’m so happy… I couldn’t be happier for her. Every woman deserves to feel + pic.twitter.com/0TQyXCDoWP

— Spears Promo (@BSpearsPromo) January 21, 2022