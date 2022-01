Tutti noi amanti del pop aspettavamo con ansia il comeback di Christina Aguilera, ma qualcosa è andato storto. A 20 anni da Mi Reflejo Xtina è tornata con un altro progetto in spagnolo e come primo singolo ha scelto Pa Mis Muchachas, una canzoncina tanto caruccia quanto dimenticabile. Non è andata meglio con il secondo estratto dal nuovo EP, perché la ballata Somos Nada non ha nulla a che vedere con quelle a cui ci aveva abituato la cantante americana (e lo dimostrano le visualizzazioni su YouTube, 5 milioni in 2 mesi). Oggi però la popstar ha svelato la tracklist e la data d’uscita del suo nuovo lavoro: La Fuerza, in uscita domani. Sarò onesto, nemmeno la cover di questo album mi convince, sembra una truzzata gotica perfetta per essere usata come foto profilo di ‘ChristinaEmoGirlDevilStar’ su Netlog.

La Fuerza, la tracklist.

1. Ya Llegué

2. Pa Mis Muchachas

3. Somos Nada

4. Santo

5. Como Yo

6. La Reina

Christina Aguilera announces the first chapter of her new Spanish project, ‘La Fuerza’ coming this Friday. pic.twitter.com/IcSy2kEmFQ — Pop Crave (@PopCrave) January 19, 2022

Christina Aguilera (@xtina) will release her new Spanish EP titled ‘La Fuerza’ this Friday, January 21.🖤 She has also revealed the album cover art and 6-song tracklist for #LaFuerza: 1. Ya Llegué

2. Pa Mis Muchachas

3. Somos Nada

4. Santo

5. Como Yo

6. La Reina pic.twitter.com/NX75IvIiEd — Music News & Rumors (@MusicNewsRumor) January 19, 2022

La Fuerza | 01.21.22

The first chapter… 🖤🖤

Ya Llegué

Pa Mis Muchachas

Somos Nada

Santo

Como Yo

La Reinahttps://t.co/27569FoMoM pic.twitter.com/8VTzeRnL2A — Christina Aguilera (@xtina) January 19, 2022

Christina Aguilera: Santo.

In tutto ciò però c’è una nota positiva, il video del terzo singolo, Santo, che dalle anteprime sembra una bomba.