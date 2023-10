Christina Aguilera in imbarazzo nel rispondere a una domanda su Britney

Per più di una decade le hanno dipinte come rivali, Britney Spears e Christina Aguilera nei primi anni 00 sono state le due vere nemicheamatissime d’America. La popstar di Beautiful in passato ha lanciato qualche shade alla collega, che invece ha sempre preferito non replicare. Nel 2021 però qualcosa è cambiato. Xtina si è rifiutata di rispondere ad una domanda su Britney e la sua tutela legale e questo ha mandato su tutte le furie la principessa del pop.

“Io amo tutti quelli che mi hanno supportato, ma rifiutarsi di parlare – quanto tu conosci la verità – è l’equivalente di mentire. Sono stata per 13 anni in un sistema corrotto che ha abusato di me e questo è un argomento così difficile su cui poter dire qualcosa? Sono io quella che l’ha subito. A tutti quelli che mi supportano e parlano dico grazie, e sì, questo conta davvero“.

Christina Aguilera in imbarazzo al Jimmy Kimmel Live.

Ieri sera Christina Aguilera era tra gli ospiti del Jimmy Kimmel Live e il conduttore le ha chiesto: “Britney sta per pubblicare il suo libro, pensi che parlerà anche di te? C’è un capitolo proprio su di te? Speri di essere menzionata in questo libro?”

La cantante in evidente imbarazzo ha risposto: “Oddio non lo so. Se lo spero? Io spero che tutto le vada bene. E cioè, voglio dire…“. Jimmy però non ha mollato la presa: “Ma se dovessi sperare tra l’essere menzionata o meno cosa sceglieresti?“. E alla fine la star ha cercato di uscirne con una battuta: “Sai, voglio dire, a dire il vero… preferisco che ci sia tu“.

Non so, ma ho la sensazione che da qualche parte leggeremo anche il nome di Christina in The Woman in Me.

Christì…