Dopo due singoli dimenticabili (e di cui ci siamo accorti giusto noi fanatici delle dive pop), finalmente Christina Aguilera ha sfornato un pezzo degno del suo nome. Oggi la popstar ha pubblicato Santo, il terzo estratto dall’EP La Fuerza. Si tratta di una bella up tempo latina tutta da ballare in discoteca (per adesso nelle nostre camerette) e con un ritornello davvero orecchiabile che entra in testa al primo ascolto… ‘Santo, sálvame, que tú me tienes perreando. Te gusta? Quédate!‘



Ma la vera bomba di questo progetto è il video musicale, davvero curatissimo in ogni dettaglio: look pazzeschi, scenografie meravigliose e ancora il bono delle altre due clip!



Y yo no sé qué busco,

Pero te estoy buscando

Me mira y yo mirando@ozuna https://t.co/g6uWMZH56y pic.twitter.com/ZizbpXUGcy — Christina Aguilera (@xtina) January 20, 2022

.@Xtina shares a new teaser from her upcoming single “Santo” featuring @ozuna, available on all digital platforms 1.20.22 at 5pm EST. pic.twitter.com/9atG3OINvk — Christina VIP (@XtinaVlP) January 18, 2022

Christina Aguilera’s new Santo music video is dope, I love the art direction pic.twitter.com/sOsLUsF3xm — cio (@CIOBOGNO) January 21, 2022

Christina Aguilera: Santo, il testo.

Por un minuto desaparecí

Y en un ratito tú estabas ahí

Yo vine a parar y hasta abajo pa’ mí

No pensaré en él, mucho menos en aquel

Y yo sé que buscan

De lo que estoy buscando

Me mira y yo mirando

Santo, sálvame

Que tú me tiene’ perreando

Ven, prueba, muérdeme

Que yo te digo hasta cuando

Santo, sálvame

Que tú me tienes perreando

¿Te gusta? Quédate

Que yo te digo hasta cuando, hasta cuando, cuando

Santo, sálvame

Que tú me tiene’ perreando (Eh)

Ven, prueba, muérdeme (Woh-oh-oh)

Que yo te digo hasta cuando (Woh-oh-oh, eh)

Santo, sálvame (Eh, eh, eh)

Que tú me tienes perreando

¿Te gusta? Quédate (Eh-eh-eh-eh)

Que yo te digo hasta cuando (Hasta cuando), hasta cuando (Hasta cuando), cuando

Nos perdemos en la oscuridad (Pa’ que nadie nos vea)

No me he ido y me quiero quedar (Dime lo que deseas)

Quise llamarte, ‘taba por ahí (Ah-ah-ah)

Recordé, lo quisimo’ repetir (Ah-ah-ah)

Déjame ver qué tus ojos me dicen (Ah-ah-ah)

Santo, sálvame

Que tú me tiene’ perreando

Ven, prueba, muérdeme (Oh-oh-oh)

Que yo te digo hasta cuando (Jajaja)

Santo, sálvame (Eh-eh-eh)

Que tú me tienes perreando

¿Te gusta? Quédate

Que yo te digo hasta cuando (Hasta cuando), hasta cuando (Hasta cuando), cuando