A tre anni da Liberation Christina Aguilera è tornata con un nuovo singolo. Pa Mis Muchachas è l’antipasto del nuovo progetto di Xtina in spagnolo (che dovrebbe uscire entro fine anno), il secondo dopo Mi Reflejo del 2000. Il pezzo è un featuring con Becky G, Nicki Nicole e Nathy Peluso (un po’ troppa gente per i miei gusti), al primo ascolto mi ha lasciato quasi indifferente, ma già al secondo…



Canzone a parte, vogliamo parlare del nuovo look di Christina Aguilera?! Secondo me il più azzeccato e sensuale che abbia proposto negli ultimi 10 anni. Un po’ Jessica Rabbit, un po’ la Diva del Tubo, l’Aguilera è perfetta, dal trucco, al colore dei capelli non cambierei niente.

¡¡Pa Mis Muchachas is out now!!

Episode 1 of a long tale to come…This is a celebration of individuality.

This is a story about strength, about letting your hair down.

About rediscovering yourself along the way…🖤 pic.twitter.com/Yeye9IgKuo

— Christina Aguilera (@xtina) October 22, 2021