Oggi sono passati esattamente 3 anni dall’uscita dell’ultimo album di Christina Aguilera, Liberation. Tranquilli, l’attesa per un nuovo disco non sarà ancora lunga. Pare infatti che ascolteremo della nuova musica di Witchtina entro la fine dell’anno.

L’autore e produttore Federico Vindver sta lavorando al comeback di Justin Timberlake e di Christina Aguilera ed ha rivelato che i loro nuovi album usciranno entro il 2021.

“Siamo al lavoro all’album di Justin Timberlake, lo stiamo finendo. – ha dichiarato a Music Radar – Posso dirvi che è bellissimo. Super divertente. E sto anche finendo l’album di Christina Aguilera che uscirà anche quest’anno”.

Gli ultimi lavori di Justin e Christina non sono certo tra i miei preferiti della loro carriera, ma sono davvero curioso di ascoltare quello che hanno in serbo per noi.



Not trying to jump the gun but This producer is working with @jtimberlake and @Timbaland also with Queen @xtina could this mean they’ve been working together on the low omg omg omg ⚰️ https://t.co/gt6yUcReYk pic.twitter.com/opeFEiWxis — Justina_at (@JusTina_AT) June 11, 2021

Christina Aguilera sui suoi nuovi progetti.

In un’intervista rilasciata mesi fa ad Health Magazine, La popstar di Louts ha dichiarato: “Mancano mesi prima che qualsiasi cosa venga annunciata. Sto lavorando contemporaneamente al mio disco in inglese e al seguito del mio album di debutto in spagnolo, sono in ritardo di circa 20 anni. Sono una perfezionista e voglio dare tutto il mio meglio, soprattutto a causa della ricerca interiore che ho fatto nell’ultimo anno e della nuova prospettiva che ho. Mi piace che quello che faccio sia perfetto e mi rappresenti. Devo dire che mi sono ispirata e mi sono ricollegata a me stessa. Mi sono innamorata di nuovo della musica, il che è una cosa molto importante da dire, avendo trascorso tutta la mia carriera proprio in questo settore“.

Recently Producer Federico Vindver mentioned in a interview that Xtina has an album coming out this year. Well if your remember back in February Vindver was spotted with producer @rafhaellarcaute in the studio alongside producer @GinoTheGhost. pic.twitter.com/iQ1YUPNMpC — Nate Monroe (@thenatemonroe) June 14, 2021