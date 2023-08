Christina Aguilera e Britney Spears: nuova musica a breve

Buone notizie per i fan delle due regine della musica pop di inizio anni 2000. Molto presto ascolteremo della nuova musica di Christina Aguilera e Britney Spears.

Un insider ha rivelato che nei prossimi giorni ascolteremo un nuovo brano di Christina Aguilera, il pezzo contenuto nella colonna sonora del film d’animazione Paw Patrol 2. Pare si tratti di una ballad al pianoforte: “L’artista ha una nuova canzone perfetta per i fan di tutte le età. Posso rivelare che la cantante ha firmato per far parte della colonna sonora del film d’animazione per bambini Paw Patrol 2. Il singolo uscirà molto presto“.

Con le ballad Xtina ha sempre fatto centro, quindi sono davvero curioso di ascoltare questo nuovo singolo.

🚨| “Gotta learn to fall before you fly… Gotta leave the ground before you touch the sky…”

From the lyrics of Christina Aguilera’s upcoming new soundtrack for the Paw Patrol: The Mighty Movie. pic.twitter.com/lPUuBneTwd

— tina  Daily (@XtinaDaiIy) August 26, 2023