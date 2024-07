Christina Aguilera: concerto in Sardegna per Dolce e Gabbana

Christina Aguilera è attualmente in Italia, più precisamente in Sardegna, dove ieri sera ha tenuto un concerto privato al Forte Village per Dolce e Gabbana.

I due stilisti hanno dato proprio ieri il via ai quattro giorni di alta moda firmati dal loro brand in cui presenteranno tutte le creazioni haute couture. Quattro giornate D&G inaugurate ieri sera da un concerto privato di Christina Aguilera che ha cantato sette canzoni. Fra i suoi ballerini anche Giuseppe Giofrè, affermato ballerino di popstar da anni ormai. Proprio lui ha ballato per chiunque: Britney Spears, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Ariana Grande, Nicki Minaj e altre minori.

Ecco un po’ di video:

Fra qualche mese 44 anni e non sentirli minimamente.

Xtina sta da Dio!

Christina Aguilera, una carriera decennale

In tv da quando era una bambina (aveva solo 11 anni quando ha debuttato al Mickey Mouse Club al fianco di Britney Spears e Justin Timberlake), Christina Aguilera nel corso della propria carriera ha fatto musica, film, televisione e moda.

Nel 1999 ha debuttato in radio con Genie In A Bottle ed è esplosa nel 2001 con la collaborazione con Lil’Kim, Mya e Pink sulle note di Lady Marmalade. La svolta discografica l’ha avuta però l’anno successivo quando ha fatto uscire l’album Stripped con i singoli Dirrty, Beautiful e Fighter.

Il 2006 è l’anno di Back to Basics e tutta l’estate ha fatto ballare con Candyman. Quattro anni dopo, in pieno boom Lady Gaga, Christina Aguilera è tornata su iTunes con Bionic ed al cinema con Burlesque al fianco di Cher. Dall’anno successivo (e per sei edizioni a seguire) la cantante si è seduta sulla poltrona girevole di The Voice, vincendo però una sola volta. Archiviata l’era Lotus del 2012 (che non ha avuto un grande successo), Christina Aguilera è tornata con una nuova veste nel 2018 con Liberation. Risale al 2022, invece, l’album Aguilera, il suo secondo in spagnolo.