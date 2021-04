Miracolo pop, Christina Aguilera a “soli” 3 anni di distanza da Liberation, sta per sfornare non 1, ma 2 nuovi album. La cantante di Beautiful (che ha svelato a quale suo disco è più legata) ci ha abituati ad aspettare 4,5,6 anni tra un lavoro e l’altro e invece questa volta l’attesa è stata più breve. In un’intervista concessa ad Health Magazine Christina (qui l’imitazione fatta da Giulia Sol) ha rivelato che tra qualche mese annuncerà ufficialmente i suoi due dischi, uno in inglese e l’altro in spagnolo, il secondo dopo Mi Reflejo del 2000.

“Sto lavorando contemporaneamente al mio disco in inglese e al seguito del mio album di debutto in spagnolo – con circa 20 anni di ritardo. Sono una perfezionista e voglio dare il meglio di me in questi progetti, soprattutto per la ricerca che ho fatto nell’ultimo anno e per la nuova prospettiva che ho. Sono di nuovo ispirata e mi sono riconnessa con me stessa. Mi sono innamorata di nuovo della musica, il che è davvero una cosa importante da dire, avendo trascorso tutta la mia carriera nella musica”.

E adesso non ci resta che incrociare le dita e aspettare il primo singolo.

